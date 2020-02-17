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Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1». Информационный портал «Собеседник» сообщает, что ажиотаж вокруг экс-супруги Евгения Петросяна на высоком уровне, поэтому многие каналы проявили желание работать именно с ней.
Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Спустя некоторое время после скандального развода Елена Степаненко отклонила все навязчивые предложения по поводу сотрудничества и подписала контракт с ВГТРК. Известно, что гонорар знаменитости обещали не маленький, а все тонкости самого шоу на данный момент держатся в секрете. Стоит обратить внимание на то, что успех бывшей супруги не может не принести убытки Евгению Петросяну. Недавно холдингом были закрыты проекты «Утренняя почта», «Сам себе режиссер» с участием ведущего.

Напомним, что во время звездного развода Евгений Петросян перевел на счет своей экс-супруги транш, составляющий один миллиард рублей. По некоторым данным, таким широким жестом он надеялся откупиться от Елены Степаненко и не предавать дело о разводе широкой огласке.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 16:58

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