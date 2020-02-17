Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу





Спустя некоторое время после скандального развода Елена Степаненко отклонила все навязчивые предложения по поводу сотрудничества и подписала контракт с ВГТРК. Известно, что гонорар знаменитости обещали не маленький, а все тонкости самого шоу на данный момент держатся в секрете. Стоит обратить внимание на то, что успех бывшей супруги не может не принести убытки Евгению Петросяну. Недавно холдингом были закрыты проекты «Утренняя почта», «Сам себе режиссер» с участием ведущего.Напомним, что во время звездного развода Евгений Петросян перевел на счет своей экс-супруги транш, составляющий один миллиард рублей. По некоторым данным, таким широким жестом он надеялся откупиться от Елены Степаненко и не предавать дело о разводе широкой огласке.