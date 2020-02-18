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Риз Уизерспун приняли за ровесницу своей дочери

43-летняя голливудская актриса Риз Уизерспун удивила поклонников фотографией со своей дочерью. Многие фолловеры в социальных сетях отметили потрясающее сходство матери с наследницей и прекрасный внешний вид знаменитости.
Риз Уизерспун приняли за ровесницу своей дочери

Риз Уизерспун решила провести свои выходные в компании 20-летней наследницы Авы, обладательница премии «Оскар» устроила себе мини-отдых с дочерью и отправилась кататься на лыжах. Знаменитость позировала на фоне горнолыжного курорта в горах. Некоторые подписчики в социальной сети Instagram удивлялись, как Риз Уизерспун удается так молодо выглядеть на снимках, что ее с легкостью можно назвать ровесницей Авы. «Ладно, дочь похожа на Риз, но как ей в 43 удается так прекрасно выглядеть?» - недоумевали поклонники в комментариях под постом.

Напомним, что старшая дочь Ава родилась у Риз Уизерспун, когда она была в первом браке с Райаном Филиппом. За девять лет совместной жизни у пары родился еще один наследник – Дикон. Что касается будущих предпочтений старшей дочери актрисы, она пока не раскрывает все карты, но уверяет, что та не гонится за целью сделать свою карьеру в Голливуде.

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Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 01:00

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