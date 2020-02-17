Врачи сообщили, что онкобольные находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом





Китайский вирус быстро распространяется по территории Китая и ближайших к нему странах. Несмотря на то, что врачи находят способы помочь людям существующими доступными препаратами, вакцина от COVID-19 до сих пор не создана. Ежедневно десятки пациентов продолжают умирать от смертельной болезни.Исследуя вопрос распространения коронавируса, врачи изучали реакцию иммунной системы нескольких пациентов. Как выяснилось, люди, страдающие от злокачественных процессов в организме более подвержены заражению, чем относительно здоровые мужчины и женщины. Медики объяснили этот научно-зафиксированный факт тем, онкобольные беззащитны перед внешними раздражителями и уязвимы даже перед самой незначительной инфекцией из-за ослабленного иммунитета. Их костный мозг не может выработать достаточное количество лейкоцитов, чтобы противостоять вирусу.Врачи настоятельно призывают медицинский персонал в государственных больницах и частных клиниках усилить наблюдение в отделениях онкологии и палатах для химиотерапии, чтобы снизить риски заражения короновирусом пациентов.