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Врачи сообщили, что онкобольные находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом

Американский специализированный журнал «The Lancet Oncology» опубликовал результаты недавно проведенного исследования. По данным научной работы, врачи сообщили, что люди, страдающие от онкологических заболеваний, находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом.
Врачи сообщили, что онкобольные находятся в зоне повышенного риска заражения коронавирусом

Китайский вирус быстро распространяется по территории Китая и ближайших к нему странах. Несмотря на то, что врачи находят способы помочь людям существующими доступными препаратами, вакцина от COVID-19 до сих пор не создана. Ежедневно десятки пациентов продолжают умирать от смертельной болезни.

Исследуя вопрос распространения коронавируса, врачи изучали реакцию иммунной системы нескольких пациентов. Как выяснилось, люди, страдающие от злокачественных процессов в организме более подвержены заражению, чем относительно здоровые мужчины и женщины. Медики объяснили этот научно-зафиксированный факт тем, онкобольные беззащитны перед внешними раздражителями и уязвимы даже перед самой незначительной инфекцией из-за ослабленного иммунитета. Их костный мозг не может выработать достаточное количество лейкоцитов, чтобы противостоять вирусу.

Врачи настоятельно призывают медицинский персонал в государственных больницах и частных клиниках усилить наблюдение в отделениях онкологии и палатах для химиотерапии, чтобы снизить риски заражения короновирусом пациентов.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:54

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