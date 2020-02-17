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На сына Иосифа Пригожина Дмитрия подали в суд из-за миллионного кредита

В последнее время дети Иосифа Пригожина сталкиваются с неудачами. Недавно стало известно, что на сына продюсера Дмитрия подали в суд за невыплаченный миллионный кредит.
На сына Иосифа Пригожина Дмитрия подали в суд из-за миллионного кредита

Молодой человек должен погасить задолженность, так как сроки выплаты кредита давно прошли. В связи с этим Дмитрию Пригожину предстоит пережить судебные тяжбы. По словам его сестры, проблемы с деньгами в семье появились по вине отчима. Некоторое время назад Даная плохо высказывалась об отце, хотя в последнее время она находится в хороших отношениях с избранником Валерии. Как отметила девушка, с новым супругом родительницы она совсем не ладит.

Родственница Дмитрия Пригожина высказала брату свое сожаление по поводу того, что она никак не может ему помочь. Ранее наследница бизнесмена пожаловалась на то, что ее близкие могут остаться без дома. Жилье, в которой живет бабушка дочери музыкального продюсера, было заложено, а теперь заимодатель требует выплаты всей суммы долга одним платежом.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:06

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