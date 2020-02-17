Самарские ученые намереваются создать очки с оптическими свойствами телескопа





Профессор технической кафедры кибернетики университета Роман Скиданов сообщил, что благодаря новой технологии ученые значительно модернизируют уже существующие оптические приспособления для узкопрофильных специализаций. По его словам, «вместо громоздких бинокля или подзорной трубы можно будет использовать специальные очки», которые гораздо компактнее и удобнее в использовании.Новая оптическая технология имеет ряд сложностей в изготовлении очков. Одна из них заключается в том, что асферические линзы не обладают единым радиусом и имеют эллиптические или параболические отклонения. Именно благодаря аппроксимации оптического стекла для очков создается изображение, сопоставимое с телескопическими устройствами.Роман Скиданов пояснил, что в новых очках каждая линза в отдельности будет искажать картинку, однако если смотреть в оба оптических стекла одновременно, человек увидит качественное и детальное изображение, будто смотрит через «подзорную трубу». Среди всех преимуществ разработки ученые упомянули уменьшение габаритов профессиональных фотообъективов. Но технологическая идея пока не может быть реализована и нуждается в доработке ученых университета.