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Названы способы борьбы с депрессией при гипотиреозе

Неактивная щитовидная железа отрицательно влияет на эмоции человека. Тем не менее существуют способы, которые помогут справиться с депрессией при гипотиреозе, о чем рассказали диетологи.
Названы способы борьбы с депрессией при гипотиреозе

Известно, что у недоразвитой щитовидной железы появляются нарушения в работе. Повышенные уровни CSF и TRH, тироксина, а также положительный тест на антитела к вышеназванному органу, низкие показатели тиреотропного гормона и трийодтиронина являются одними из самых популярных проблем, с которыми сталкиваются люди, страдающие гипотиреозом. Как утверждают специалисты, на развитие депрессивного состояния воздействует рацион. Поклонники мясных изделий, фастфуда и сладостей чаще переживают стресс и плохое настроение, в связи с чем эти продукты следует убрать из своего ежедневного меню.

Лицам с диагнозом гипотиреоз необходимо принимать препараты с содержанием гормона Т4. Это способствует поддержке хорошей функции щитовидной железы и борьбе с депрессией. Кроме этого, источником позитивного настроения способны стать близкие и друзья, поэтому медики рекомендуют чаще проводить с ними время.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:06

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