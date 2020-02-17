Названы способы борьбы с депрессией при гипотиреозе





Известно, что у недоразвитой щитовидной железы появляются нарушения в работе. Повышенные уровни CSF и TRH, тироксина, а также положительный тест на антитела к вышеназванному органу, низкие показатели тиреотропного гормона и трийодтиронина являются одними из самых популярных проблем, с которыми сталкиваются люди, страдающие гипотиреозом. Как утверждают специалисты, на развитие депрессивного состояния воздействует рацион. Поклонники мясных изделий, фастфуда и сладостей чаще переживают стресс и плохое настроение, в связи с чем эти продукты следует убрать из своего ежедневного меню.Лицам с диагнозом гипотиреоз необходимо принимать препараты с содержанием гормона Т4. Это способствует поддержке хорошей функции щитовидной железы и борьбе с депрессией. Кроме этого, источником позитивного настроения способны стать близкие и друзья, поэтому медики рекомендуют чаще проводить с ними время.