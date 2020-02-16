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Анастасия Решетова трогательно высказалась о 4-месячном сыне Ратмире Юнусове

Анастасия Решетова поделилась с поклонниками в Instagram снимками с 4-месячным сыном Ратмиром Юнусовым. В подписи к публикации модель трогательно высказалась о малыше, который сегодня отмечает день рождения.
Анастасия Решетова трогательно высказалась о 4-месячном сыне Ратмире Юнусове

Как сказала супруга рэпера Тимати, ребенок получился таким, каким она себе его представляла, и даже знак Зодиака оправдал ожидания звездной матери. Подписчики Анастасии Решетовой были рады увидеть наследника знаменитостей и написали много приятных комплиментов семейству. По мнению большинства фолловеров, Ратмир Юнусов похож на обоих родителей, а также на свою старшую сестру Алису. Некоторые назвали мальчика «мини-версией» исполнителя.

На днях Решетова показала, как ее сын занимается с тренером в бассейне. На кадрах можно заметить, что малыш уверенно держится на воде и не боится купаться.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:19

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