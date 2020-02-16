Анастасия Решетова трогательно высказалась о 4-месячном сыне Ратмире Юнусове

Как сказала супруга рэпера Тимати, ребенок получился таким, каким она себе его представляла, и даже знак Зодиака оправдал ожидания звездной матери. Подписчики Анастасии Решетовой были рады увидеть наследника знаменитостей и написали много приятных комплиментов семейству. По мнению большинства фолловеров, Ратмир Юнусов похож на обоих родителей, а также на свою старшую сестру Алису. Некоторые назвали мальчика «мини-версией» исполнителя.На днях Решетова показала, как ее сын занимается с тренером в бассейне. На кадрах можно заметить, что малыш уверенно держится на воде и не боится купаться.