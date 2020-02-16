Российские ученые предложили ввести "право на лень" для улучшения экономики страны





Социолог Данила Расков подчеркнул, что времена жесткой разграниченности труда и отдыха уже прошли, а современные граждане предпочитают работать по свободному графику. В связи с этим ученые задумались о внедрении терминов “принудительный досуг” или “свободный труд”. Чаще всего люди оценивают себя по качеству отдыха, а трудоголиками называют топ-менеджеров, которые трудятся по 15 часов в сутки. В итоге необходимость отдыхать так, чтобы это было заметно, стала социальной формой “принуждения”."Право на лень” решит проблему навязанного отдыха и труда. Социолог Дмитрий Иванов уверен, что отказ от физического труда поможет развить креативный аналог. Это поможет генерировать больше идей, а люди таких профессий смогут самостоятельно устанавливать режим работы. Профессор Александр Погребняк заключил, что бездействие чаще гораздо эффективнее действия ради действия.