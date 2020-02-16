



Недавно в Мюнхене во время конференции по безопасности Эммануэль Макрон признался, что введенные "антироссийские" санкции оказались бесполезными для Европы. Он призвал не блокировать страну, что принял во внимание Пушков. В уточнении слов лидера Франции государственный деятель отметил, что политический результат этого хода оказался нулевым, поэтому "нет смысла" настаивать на существующем курсе.Пушков пришел к выводу, что в Европе не знают, как решить появившуюся проблему, которая стала результатом создания "ловушки" для России.