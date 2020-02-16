Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком кодов





В интервью Кейт Миддлтон вспомнила свое детство, отметив, что часто проводила время с бабушкой. Ее старшая родственница уделяла своим внукам много времени, например, играла с ними, занималась искусством и ремеслами, а также водила в оранжерею. Валери Гласбороу прошла Вторую мировую войну, где трудилась взломщиком кодов, а потом решила посвятить свою жизнь детям. Сейчас герцогиня Кембриджская пытается использовать полученный в детстве опыт для общения с наследниками, считая, что атмосфера в семье важна для гармоничного развития.Кейт Миддлтон посоветовала родителям выходить на прогулки вместе с детьми, отметив, что свежий воздух благоприятно воздействует на психологическое и физическое развитие.