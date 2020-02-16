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Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком кодов

Кейт Миддлтон призналась, что ее бабушка была взломщиком кодов. Такие сведения раскрылись во время интервью для проекта “Happy Mum, Happy Baby”.
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком кодов

В интервью Кейт Миддлтон вспомнила свое детство, отметив, что часто проводила время с бабушкой. Ее старшая родственница уделяла своим внукам много времени, например, играла с ними, занималась искусством и ремеслами, а также водила в оранжерею. Валери Гласбороу прошла Вторую мировую войну, где трудилась взломщиком кодов, а потом решила посвятить свою жизнь детям. Сейчас герцогиня Кембриджская пытается использовать полученный в детстве опыт для общения с наследниками, считая, что атмосфера в семье важна для гармоничного развития.

Кейт Миддлтон посоветовала родителям выходить на прогулки вместе с детьми, отметив, что свежий воздух благоприятно воздействует на психологическое и физическое развитие.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:11

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