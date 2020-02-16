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Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект человека

Учёные во все времена интересовались органами слуха. Специалисты научились по очертаниям ушных раковин узнавать информацию об их владельцах и даже определять интеллект человека.
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект человека

Первые свидетельства об изучении ушей пришли ещё из античных времён. Описания данных частей тела имеются в трудах Аристотеля, Пифагора и Гиппократа. Врачи и философы во всём мире на протяжении лет пытались разгадать генетическую информацию, которая заложена в органах слуха. Во времена эпохи Возрождения свои работы представили Леонардо да Винчи, Кардана Медичи и Иоганн Лафатер. В итоге удалось выяснить, в отличие от черт лица, уши у людей формируются сразу и лишь с годами увеличиваются в размере. Это может стать инструментом для идентификации личности.

Сетчатка глаза меняет свой цвет с годами, а потому с возрастом теряет актуальность, а отпечатки пальцев при проверке требуют применения сложных технических устройств. По уху можно определить личность человека, и необходимый детектор уже разработан. Он сканирует ушную раковину, используя световые лучи, создавая её снимок и идентифицируя владельца. Кроме того, по ушам можно определить интеллект человека. Для этого нужно внимательно посмотреть, выступает ли верхняя часть выше уровня бровей или находится на одной линии с ними. В первом случае человек обладает высоким интеллектом, а во втором его умственные способности выше среднего.

Также по форме ушей можно определить характер человека. Специалисты изучили немало особенностей и научились по ним давать характеристику. Особенно из списка выделяется асимметрия. Сотрудники Астонского университета Анна Топакас и Джефф Томас провели исследование, в результате которого выяснили, что чем больше различается у человека правое и левое ухо, тем ярче выражены у него лидерские черты характера.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 03:00

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