АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали приводящие к прыщам ошибки при принятии…
EUR 68.77 USD 63.45
Курс валют на 15.02.2020

В Сети показали школьный автобус на базе «буханки»

В Сети появились снимки необычной версии автомобиля УАЗ 3962, называемой в народе «буханкой». Одна из его уникальных модификаций была оформлена в виде школьного автобуса, который и показали на одном из интернет-ресурсов.

Вспомнить былую славу модели решили автоблогеры, опубликовав фотографии и информацию о модели. Так, существовало две версии, различающиеся количеством посадочных мест в салоне. 11- или 12-местная «буханка» в связи со спецификацией получила повышенный уровень безопасности. Причем в салоне микроавтобуса были как весь ассортимент различных механических средств защиты, так и необходимые электронные приборы. Это и спецтехника для ограничения скорости не выше 60 километров в час, и блокировка движения в случае не закрывшихся дверей.

Также присутствовала в салоне и специальная кнопка на каждом ряду сидений, с помощью которой маленькие пассажиры могли связаться с водителем. Не менее важно для перевозки детей расположение сидений, все они установлены по ходу движения автомобиля, наиболее безопасно. Дополнительным плюсом является, что каждое посадочное место оснащено ремнем безопасности.

Стоит отметить и оформление такого школьного автобуса, яркий желтый цвет дополняли яркие надписи и картинки. Для большего удобства в перевозке рюкзаков и портфелей внутри «буханки» были установлены полки. Причем их конструкция обеспечивала сохранность всех предметов, даже при тряске на неровной дороге вещи не падали на пол. И последним штрихом к модели следует назвать высокую проходимость модернизированной УАЗ 3962. Она позволяла использовать микроавтобус в условиях бездорожья в сельской местности.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Штурм об отношениях с матерью: «Ей больше нравится, когда мне…
Покойная Уитни Хьюстон отправится в мировое турне в виде…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев отказался «выносить утки» за своей пожилой…
Названы продукты, обладающие сильным мочегонным…
Учёные рассказали о поглощении Земли Солнцем в ходе…
Александр Васильев опроверг слухи о романе с Юлией…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров шокирован смертью 17-летней…
Xiaomi выпустила серию гибридных флешек Jessis M с разными…
Андрей Разин подарил своей приемной бабушке Валентине Гостевой авто-карету…
Филипп Киркоров опроверг слухи об отказе Леонардо Ди Каприо сделать совместный снимок на церемонии…
Елена Проклова зарабатывает деньги на дом, который строит ее бывший муж Андрей…
Ученые: Употребление клубники способствует уменьшению опухоли при раке…
Максим Галкин без Аллы Пугачевой отправился в отпуск с детьми Лизой и…
Медики перечислили продукты, помогающие суставам оставаться…
"Приходится крутиться": Юрий Куклачев раскрыл размер своей…
«Любовь непоколебима»: Дагестанцы поддержали Любовь Успенскую после скандала с дочерью Татьяной…
Медики рассказали о главных признаках переизбытка соли в рационе…
Кейт Миддлтон рассказала, что ее бабушка была взломщиком…
Медики назвали признаки депрессии у…
В некоторые случаях занятия на турнике могут принести вред организму человека -…
В Сети появились первые изображения нового Volkswagen…
Названы продукты с наибольшим содержанием…
Учёные рассказали, что сон на высокой подушке вреден для здоровья…
Специалисты назвали продукты, которые нельзя есть в сыром…
Ученые приготовили блюда по рецептам 4000-летней кухни…
Учёные рассказали, как по ушам можно определить интеллект…
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной смородины для организма…
Головоногие моллюски умеют питаться по строгому расписанию, чтобы полакомиться самой вкусной…
Просмотреть все новости