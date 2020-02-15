В Сети показали школьный автобус на базе «буханки»
В Сети появились снимки необычной версии автомобиля УАЗ 3962, называемой в народе «буханкой». Одна из его уникальных модификаций была оформлена в виде школьного автобуса, который и показали на одном из интернет-ресурсов.
Вспомнить былую славу модели решили автоблогеры, опубликовав фотографии и информацию о модели. Так, существовало две версии, различающиеся количеством посадочных мест в салоне. 11- или 12-местная «буханка» в связи со спецификацией получила повышенный уровень безопасности. Причем в салоне микроавтобуса были как весь ассортимент различных механических средств защиты, так и необходимые электронные приборы. Это и спецтехника для ограничения скорости не выше 60 километров в час, и блокировка движения в случае не закрывшихся дверей.
Также присутствовала в салоне и специальная кнопка на каждом ряду сидений, с помощью которой маленькие пассажиры могли связаться с водителем. Не менее важно для перевозки детей расположение сидений, все они установлены по ходу движения автомобиля, наиболее безопасно. Дополнительным плюсом является, что каждое посадочное место оснащено ремнем безопасности.
Стоит отметить и оформление такого школьного автобуса, яркий желтый цвет дополняли яркие надписи и картинки. Для большего удобства в перевозке рюкзаков и портфелей внутри «буханки» были установлены полки. Причем их конструкция обеспечивала сохранность всех предметов, даже при тряске на неровной дороге вещи не падали на пол. И последним штрихом к модели следует назвать высокую проходимость модернизированной УАЗ 3962. Она позволяла использовать микроавтобус в условиях бездорожья в сельской местности.
Вспомнить былую славу модели решили автоблогеры, опубликовав фотографии и информацию о модели. Так, существовало две версии, различающиеся количеством посадочных мест в салоне. 11- или 12-местная «буханка» в связи со спецификацией получила повышенный уровень безопасности. Причем в салоне микроавтобуса были как весь ассортимент различных механических средств защиты, так и необходимые электронные приборы. Это и спецтехника для ограничения скорости не выше 60 километров в час, и блокировка движения в случае не закрывшихся дверей.
Также присутствовала в салоне и специальная кнопка на каждом ряду сидений, с помощью которой маленькие пассажиры могли связаться с водителем. Не менее важно для перевозки детей расположение сидений, все они установлены по ходу движения автомобиля, наиболее безопасно. Дополнительным плюсом является, что каждое посадочное место оснащено ремнем безопасности.
Стоит отметить и оформление такого школьного автобуса, яркий желтый цвет дополняли яркие надписи и картинки. Для большего удобства в перевозке рюкзаков и портфелей внутри «буханки» были установлены полки. Причем их конструкция обеспечивала сохранность всех предметов, даже при тряске на неровной дороге вещи не падали на пол. И последним штрихом к модели следует назвать высокую проходимость модернизированной УАЗ 3962. Она позволяла использовать микроавтобус в условиях бездорожья в сельской местности.
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Добавил: Еремеев Юрий Вчера, 20:00