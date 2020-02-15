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Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о признании в любви от Игоря Верника

Вдова Олега Табакова уже второй год отмечает 14 февраля без покойного супруга. В честь праздника Марина Зудина рассказала поклонникам о признании в любви от Игоря Верника.
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о признании в любви от Игоря Верника

После потери мужа актрисе не хватает теплоты и ласки. Тем не менее Марина Зудина не настолько одинока, так как один из российских артистов преподнес ей весьма неожиданный подарок. Оказалось, что 4 года назад на одном из мероприятий Игорь Верник признался знаменитости в любви. Она решила поделиться архивным видеороликом с фолловерами в Instagram. При этом звезда кино отметила, что сказанные в то время другом слова помогли ей преодолеть страх одиночества. Вдова Олега Табакова поделилась, что при желании многое становится возможным.

Вот только главный подарок Зудиной сделал не актер, а один косметический магазин, название которого она сохранила в секрете. С недавнего времени в Сети распространяются слухи, что у артистки роман с Андреем Смоляковым. Вот только реальных оснований эта информация под собой не имеет.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Вчера, 16:30

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