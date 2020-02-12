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Евгений Петросян выплатил своей бывшей жене Елене Степаненко один миллиард рублей

Российский юморист Евгений Петросян выплатил своей бывшей жене Елене Степаненко один миллиард рублей. Банковская транзакция суммы была осуществлена в конце 2017 года и, по мнению журналистов, была попыткой избежать громкого развода в суде.
Евгений Петросян выплатил своей бывшей жене Елене Степаненко один миллиард рублей

Журналисты обнаружили выписки со счета народного артиста, которые подтверждают четыре денежных перевода адресованные Елене Степаненко. Общая сумма траншей составила один миллиард рублей. Согласно известной информации, судебные приставы, занимающиеся бракоразводным процессом Евгения Петросяна и его бывшей жены, ничего не знают о выплате двухлетней давности. Более того, сам юморист не раз опровергал слухи о больших суммах и даже акцентировал внимание, что живет только на пенсионные выплаты от государства, которых хватает лишь на самое необходимое.

В декабре 2019 года народный артист официально женился в пятый раз. Его избранницей стала 31-летняя Татьяна Брухунова, личный помощник и директор своего нынешнего супруга. Как известно, Евгений Петросян предоставил супруге доступ к личным банковским счетам и позволил распоряжаться его деньгами, как она посчитает нужным.

Заслуженная артистка России Елена Степаненко не комментирует новые отношения бывшего мужа. Однако в одном интервью журналистам сообщила о своем желании, «чтобы все поскорее забыли историю о разводе и прекратили бесполезные обсуждения».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:16

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