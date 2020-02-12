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«Спартак» поможет семье скончавшегося Валерия Рейнгольда

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» поможет родным умершего накануне ветерана команды Валерия Рейнгольда. Такие данные приводятся в публикации агентства ТАСС со ссылкой на владельца клуба Леонида Федуна.
«Спартак» поможет семье скончавшегося Валерия Рейнгольда

«Мы готовы оказать любую необходимую поддержку и помощь. Он был великим футболистом, игрой которого восхищались многие. Память о нем всегда будет храниться в наших сердцах», - приводит агентство слова Федуна. Напомним, Валерий Рейнгольд скончался в минувший вторник, 11 февраля, в возрасте 77 лет. Ветеран был экстренно доставлен в медучреждение прямо во время проведения турнира, посвященного памяти легендарного форварда столичного клуба Владимира Степанова. Медики боролись за его жизнь, однако не смогли спасти его.

Рейнгольд защищал цвета «красно-белых» в период 1960-1967 годов. Всего Валерий Леонидович провел за команду 176 матчей, забив в них 32 гола. Кроме того, вместе со столичной командой он «брал» чемпионство СССР в 1962 году и дважды поднимал над головой Кубок Советского Союза – в 1963 и 1965 годах.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:25

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