Зять Людмилы Гурченко борется за квартиру актрисы с собственной дочерью





Согласно закону, квартира Марии Королёвой принадлежит ее дочери, 36-летней Елене Королевой, и 12-летней внучке Таисии. Интересующая Александра Королёва недвижимость находится в Замоскворечье и в поселке Глаголево. Его дочь обратилась к бывшему избраннику Людмилы Гурченко Константину Купервейсу, который занял позицию в поддержку наследницы актрисы. Музыкант считает, что претенденту на наследство нужно отказаться от этой идеи, поскольку у него есть свое жилье. Артист посоветовал Королёву оставить квартиру и дачу своему ребенку и больше не появляться в их жизни. Константин Купервейс отметил, что Мария Королёва была чуткой и доброй, но ей не повезло с мужем Александром Королёвым, который всю жизнь ее “ни во что не ставил”.Сейчас квартира Людмилы Гурченко в Трехпрудном переулке стала музеем, а в надлежащем виде ее поддерживает шестой муж Сергей Салин.