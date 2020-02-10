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Плющенко: «Медведева и Загитова смогут исполнять четверные прыжки»

Евгении Плющенко, который является двукратным олимпийским чемпионом, считает, что Евгения Медведева и ее коллега Алина Загитова смогут в будущем исполнять четверные прыжки. Супруг Яны Рудковской отметил, что риски при этом есть, так как это профессиональный спорт.

Плющенко: «Медведева и Загитова смогут исполнять четверные прыжки»


Ранее легендарная наставница фигуристов Татьяна Тарасова сказала, что Медведева и Загитова могут сделать четверные прыжки, но исполнять их они должны очень осторожно. Дело в том, что у спортсменок тонкие щиколотки, поэтому такие трюки на льду могут закончиться очень печально. По мнению Татьяны Тарасовой, сначала нужно тщательно подготовить тело.

Фигурист Евгений Плющенко убежден, что в этом спорте рискуют как взрослые, так и маленькие фигуристы. Он считает, что олимпийская чемпионка и серебряный призер игр Пхенчхан-2018 в будущем смогут продемонстрировать четверные прыжки. Риски, как считает прославленный спортсмен, есть абсолютно у всех, кто профессионально выходит на лед.





Наставница Татьяна Тарасова рассказала, что в фигурном катании могут поднять возрастной ценз, поэтому юниорки не смогут выступать в рамках международных соревнований. Если это произойдет, то в одиночном разряде будут вновь выступать Медведева и Загитова. Тренер убеждена, что фигуристки будут занимать все первые места, так как они намного профессиональнее чем их соперницы.

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Спорт / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:53

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