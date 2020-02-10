Плющенко: «Медведева и Загитова смогут исполнять четверные прыжки»





Ранее легендарная наставница фигуристов Татьяна Тарасова сказала, что Медведева и Загитова могут сделать четверные прыжки, но исполнять их они должны очень осторожно. Дело в том, что у спортсменок тонкие щиколотки, поэтому такие трюки на льду могут закончиться очень печально. По мнению Татьяны Тарасовой, сначала нужно тщательно подготовить тело.Фигурист Евгений Плющенко убежден, что в этом спорте рискуют как взрослые, так и маленькие фигуристы. Он считает, что олимпийская чемпионка и серебряный призер игр Пхенчхан-2018 в будущем смогут продемонстрировать четверные прыжки. Риски, как считает прославленный спортсмен, есть абсолютно у всех, кто профессионально выходит на лед.Наставница Татьяна Тарасова рассказала, что в фигурном катании могут поднять возрастной ценз, поэтому юниорки не смогут выступать в рамках международных соревнований. Если это произойдет, то в одиночном разряде будут вновь выступать Медведева и Загитова. Тренер убеждена, что фигуристки будут занимать все первые места, так как они намного профессиональнее чем их соперницы.