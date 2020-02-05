Ученые хотят испытать российский 3D-принтер на МКС





По словам Виталия Давыдова, который является заместителем гендиректора фонда, работу над 3D-принтером проводят разработчики НПО «Техномаш», входящего в состав Роскосмоса. Специалисты будут создавать продукт в области аддитивных технологий, который сможет работать в космическом пространстве. Как отметил глава научно-технического совета, ученым предстоит определить четкие задачи, которые будет выполнять российский 3D-принтер.Демонстратор новой разработки планируют испытать на МКС. Космонавтам такой принтер необходим, чтобы печатать на орбите элементы космической техники и антенных систем крупных габаритов. Виталий Давыдов считает, что в перспективе такую разработку можно будет использовать для того, чтобы изготавливать конструкции баз на Марсе и на спутнике Земли.