Степан Джигарханян рассказал, как прошло знакомство его возлюбленной Ольги Казаченко с отцом Арменом Джигарханяном

«На самом деле он выглядит нормально для человека своего возраста», — уточнила Ольга Козаченко, вступившись за актера.

Степан Джигарханян отметил, что Ольга Казаченко очень сильно волновалась по поводу встречи. По словам сына знаменитого артиста, он всячески старался её успокоить. На своей страничке в Instagram мужчина опубликовал редкую фотографию, на которой Армена Джигарханян запечатлён копании бывшей жены Вадима Казаченко. Девушка утверждает, что очень обрадовалась долгожданной встрече. Советский артист чрезвычайно редко общается с посторонними и предпочитает проводить всё своё свободное время в компании самых близких людей. Казаченко поблагодарила Армена Джигарханян за уделённое им время и проявленное гостеприимство. Кроме того, девушка выказала своё почтение и пожала актёру руку, выражая свою признательность. Возлюбленная Степана Джигарханяна сообщила, что 84-летний театральный режиссёр имеет вполне нормальный вид, несмотря на сплетни и кривотолки.Судя по фотографии, Армен Джигарханяна был очень рад принимать в своём доме гостей. Беседуя с девушкой, Лауреат двух Государственных премий Армянской ССР не стал скрывать улыбку.