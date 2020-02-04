Американский астронавт Эдвин Олдрин рассказал о своих наблюдениях во время миссии "Аполлон-11"





Эдвин Олдрин сообщает, что сразу же после возвращения на поверхность Земли он обнародовал данные о полете, а также о наблюдаемом НЛО, но его слова не приняли всерьез. Астронавт даже прошел детектор лжи, который не показал отклонений во время теста. Немного позже американский исследователь поделился своей историей с общественностью и охарактеризовал инопланетное существо, с которым столкнулся на Луне. Олдрин уверял, что, находясь на поверхности спутника Земли он неоднократно наблюдал яркие вспышки света. К слову, ни на одном из снимков, привезенных из экспедиции, необычных явлений запечатлено не было. По словам астронавта, NASA приложило все усилия, чтобы своевременно удалить важные доказательства.Напомним, что недавно в Сети была распространена информация о появлении инопланетных технологий на Луне. Объект был расположен в одном из кратеров и не был похож на камень или обломок.