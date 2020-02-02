«Отвратительно»: Владимир Познер возмутился «злобным враньем» о России





Все началось с вопроса россиянки, которая проходит обучение в одном из вузов Италии. Как отметила девушка, в разговоре с местными студентами ей начали рассказывать о якобы известных случаях каннибализма у нее на родине, жертвами которых стали дети. Журналист отреагировал на подобные рассказы весьма эмоционально., - посетовал журналист. По словам Владимира Владимировича, такие стереотипы о жизни в России являются прямым следствием ложной и перекрученной информации о стране и ее гражданах, которая распространяется в западных СМИ., - подчеркнул Познер. Примечательно, что сам журналист давно слывет человеком, ценящим, прежде всего, правду и чистоту информации, именно по этой причине он нередко обращается с довольно критическими замечаниями в адрес российских властей и чиновников, отмечая в отдельных случаях и серьезные, на его взгляд, пороки российского общества.