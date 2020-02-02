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«Отвратительно»: Владимир Познер возмутился «злобным враньем» о России

Российский журналист, писатель и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер раскритиковал слова итальянцев о том, что в России «едят детей», назвав подобные рассказы «враньем» зарубежной прессы. Его реакция была опубликована на страницах авторского сайта «Познер Online».
«Отвратительно»: Владимир Познер возмутился «злобным враньем» о России

Все началось с вопроса россиянки, которая проходит обучение в одном из вузов Италии. Как отметила девушка, в разговоре с местными студентами ей начали рассказывать о якобы известных случаях каннибализма у нее на родине, жертвами которых стали дети. Журналист отреагировал на подобные рассказы весьма эмоционально. «В школах самой Италии почти ничего не рассказывают о тех временах в истории, когда страной руководил Бенито Муссолини. Американским школьникам никто не говорит о том, как переселенцы поступали с коренным населением, турецким детям не хотят рассказывать об армянской резне», - посетовал журналист. По словам Владимира Владимировича, такие стереотипы о жизни в России являются прямым следствием ложной и перекрученной информации о стране и ее гражданах, которая распространяется в западных СМИ.

«По поводу того, что в России кто-то ест детей – это все злобное вранье. Что же касается стереотипов о русских людях, то это можно считать результатом стараний итальянских средств массовой информации, и это выглядит отвратительно», - подчеркнул Познер. Примечательно, что сам журналист давно слывет человеком, ценящим, прежде всего, правду и чистоту информации, именно по этой причине он нередко обращается с довольно критическими замечаниями в адрес российских властей и чиновников, отмечая в отдельных случаях и серьезные, на его взгляд, пороки российского общества.

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Общество / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:52

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