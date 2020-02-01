«Тет-а-тет»: Лев Лещенко решил отметить день рождения в компании только своей жены





Исполнитель делится: «Вместе с женой буду справлять, тет-а тет». Свой выбор он объяснил тем, что, по его мнению, им с женой нужно чаще оставаться наедине. Лев Лещенко заранее предупредил своих друзей и коллег, что в этом году он с супругой Ириной отправляется в отпуск в Италию, а в следующем году обязательно состоится громкий праздник в преддверии юбилея.Как известно, российский певец, несмотря на многие годы творческой деятельности, не сбавляет обороты и активно участвует в музыкальных телешоу в роли наставника и учителя.