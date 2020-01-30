Сводная сестра Ксении Собчак по отцу Мария не желает общаться со звездной родственницей





Как оказалось, во многом этому препятствовала мать Ксении Собчак - Людмила Нарусова. А вот первая жена Анатолия Собчак по характеру была полной ее противоположностью. Поговаривают, именно она привила отцу знаменитой телеведущей интеллигентность. Женщина была очень спокойной, воспитанной и уравновешенной. В браке родилась девочка Маша.Мария Собчак жила без отца, во многом Людмила Нарусова не хотела, чтобы девочки от первого и второго брака виделись, потому Ксения не искала встреч со своей родственницей. После смерти Анатолия Собчака началась борьба за его наследство, Мария училась на юриста и сейчас имеет престижную профессию. После споров об имуществе девушка и вовсе решила не общаться со звездными родственниками, она воспитывает сына и не вспоминает о знаменитой сестре.