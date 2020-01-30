АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Перечислены медицинские советы, которые несут больше вреда, чем…
EUR 68.68 USD 62.39
Курс валют на 30.01.2020

Сводная сестра Ксении Собчак по отцу Мария не желает общаться со звездной родственницей

У телеведущей, эпатажной журналистки и светской львицы Ксении Собчак есть сестра по отцу, которую зовут Мария. Девочка родилась в первом браке мужчины, однако общаться со звездной родственницей она не спешит.
Сводная сестра Ксении Собчак по отцу Мария не желает общаться со звездной родственницей

Как оказалось, во многом этому препятствовала мать Ксении Собчак - Людмила Нарусова. А вот первая жена Анатолия Собчак по характеру была полной ее противоположностью. Поговаривают, именно она привила отцу знаменитой телеведущей интеллигентность. Женщина была очень спокойной, воспитанной и уравновешенной. В браке родилась девочка Маша.

Мария Собчак жила без отца, во многом Людмила Нарусова не хотела, чтобы девочки от первого и второго брака виделись, потому Ксения не искала встреч со своей родственницей. После смерти Анатолия Собчака началась борьба за его наследство, Мария училась на юриста и сейчас имеет престижную профессию. После споров об имуществе девушка и вовсе решила не общаться со звездными родственниками, она воспитывает сына и не вспоминает о знаменитой сестре.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Joker Сегодня, 20:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На 50-летие отца дочь Дмитрия Маликова Стефания подарила ему семейный…
Смартфон со стилусом от Motorola получит наименование Moto G8…
Сводная сестра Ксении Собчак по отцу Мария не желает общаться со звездной…
Алана Мамаева пожаловалась на ненависть со стороны…
Эксперты назвали 6 самых бесполезных опций в…
34-летняя певица Сиара в третий раз станет…
Учёные: Ферментированные соевые продукты в рационе способствуют снижению вероятности преждевременной…
Степан Меньщиков: «Приду на «Дом-2» с любимой, будем там…
Оксана Воеводина приучает семимесячного сына от Мухаммада V к…
В Мурманске ребёнка высадили из автобуса на мороз из-за просроченного…
Дворецкий принцессы Дианы опубликовал ее послание сыновьям Уильяму и…
Путин поручил к 1 марта представить предложения касательно выплат…
“Вот поэтому Алла Борисовна давно ездит в собственном вагоне”: Сергей Минаев посмеялся над…
Компания Samsung стала самым популярным брендом смартфонов по итогам 2019…
Ксению Собчак сняли с рейса "Москва-Санкт-Петербург" в аэропорту…
Мария Куликова рассказала, что её сын мучился от проблем с носом до…
В трехмерном формате реконструирован череп прародителя…
Вдова Караченцова встретилась с "тайной любовницей"…
Ученые: Кишечные бактерии влияют на темперамент…
«Мои самые волшебные хроники»: Татьяна Терешина опубликовала видео, с кормлением сына…
Модель Lada Largus получила новый оттенок для…
Дочь известного дизайнера Валентина Юдашкина уехала из Китая и вернулась в…
В Европе татуировки могут запретить из-за токсичности используемых…
Сергей Шнуров посвятил китайскому коронавирусу…
Volkswagen e-Up! нарекли самым бюджетным электрокаром от…
Мать Алены Водонаевой Лариса дебютировала в качестве…
В России выросла стоимость двух комплектаций кроссовера Suzuki…
Прохор Шаляпин продолжает тратить деньги 40-летней миллионерши из…
Просмотреть все новости