Внучка Любови Полищук Варвара Макарова впервые рассказала о покойной артистке
Внучка Любови Полищук Варвара Макарова впервые поделилась воспоминаниями о покойной артистке. В студии проекта «Судьба человека» поговорили о знаменитости из отечественного кинематографа, умершей многие годы назад после болезни.
Главной героиней данного выпуска стала Виктория Богатырева. Также студию проекта посетила Варвара Макарова, внучка Любови Полищук. Девятилетняя девочка впервые рассказала о бабушке. Любовь Полищук не смогла дождаться внуков. Она скончалась в 2006-м, всего за несколько лет до рождения ребёнка. При этом Варвара Макарова хорошо осведомлена о собственной бабушке, отметив знакомство с различными поклонниками таланта Полищук.
«Была известной на всю Россию артисткой. Знаю, что являюсь её внучкой. Мне очень часто вслед говорят: «Вон, внучка Полищук идёт». Киваю и признаюсь: «Всё верно. Это я», - рассказала девочка.
Варвара родилась у Виктории Богатырёвой от Алексея Макарова, сына Любови Полищук. За последнее время отношения между экс-возлюбленными не смогли стать лучше. Макаров не очень часто встречается с дочерью. В студии телепередачи девочка сообщила, что хорошо помнит отца и сохранила воспоминания о времени, проведённом вместе с ним.
Главной героиней данного выпуска стала Виктория Богатырева. Также студию проекта посетила Варвара Макарова, внучка Любови Полищук. Девятилетняя девочка впервые рассказала о бабушке. Любовь Полищук не смогла дождаться внуков. Она скончалась в 2006-м, всего за несколько лет до рождения ребёнка. При этом Варвара Макарова хорошо осведомлена о собственной бабушке, отметив знакомство с различными поклонниками таланта Полищук.
«Была известной на всю Россию артисткой. Знаю, что являюсь её внучкой. Мне очень часто вслед говорят: «Вон, внучка Полищук идёт». Киваю и признаюсь: «Всё верно. Это я», - рассказала девочка.
Варвара родилась у Виктории Богатырёвой от Алексея Макарова, сына Любови Полищук. За последнее время отношения между экс-возлюбленными не смогли стать лучше. Макаров не очень часто встречается с дочерью. В студии телепередачи девочка сообщила, что хорошо помнит отца и сохранила воспоминания о времени, проведённом вместе с ним.