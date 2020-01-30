Внучка Любови Полищук Варвара Макарова впервые рассказала о покойной артистке

Главной героиней данного выпуска стала Виктория Богатырева. Также студию проекта посетила Варвара Макарова, внучка Любови Полищук. Девятилетняя девочка впервые рассказала о бабушке. Любовь Полищук не смогла дождаться внуков. Она скончалась в 2006-м, всего за несколько лет до рождения ребёнка. При этом Варвара Макарова хорошо осведомлена о собственной бабушке, отметив знакомство с различными поклонниками таланта Полищук., - рассказала девочка.Варвара родилась у Виктории Богатырёвой от Алексея Макарова, сына Любови Полищук. За последнее время отношения между экс-возлюбленными не смогли стать лучше. Макаров не очень часто встречается с дочерью. В студии телепередачи девочка сообщила, что хорошо помнит отца и сохранила воспоминания о времени, проведённом вместе с ним.