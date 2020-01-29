BMW M4 Coupe скрывает под камуфляжной плёнкой новый оригинальный оттенок
Модель BMW M4 Coupe, новая версия которой тестируется на дорогах общего пользования, скрывает под камуфляжным покрытием новый оригинальный цветовой оттенок. Шпионские снимки позволяют заметить, что новинка уже готовится к серийной сборке.
Осенью 2019 года немецкая компания смогла удивить поклонников демонстрацией BMW Concept 4, ставшим намёком на внешний вид новой версии 4 Series. В рамках концепта показали крупную решетку радиатора, которая вызвала множество споров среди поклонников бренда. Фирменные элементы заняли почти максимум фронтальной части корпуса по высоте. Очередным сюрпризом от компании-производителя стало использование нового цветового оттенка для украшения корпуса авто.
Благодаря неполному покрытию камуфляжной плёнки на фото специалисты рассмотрели новую краску. Согласно одной из озвученных версий, оттенок будет относиться к группе металлик и является отображением вариации Isle of Man Green, которую можно найти в каталогах под кодовым наименованием C4G. Первыми получить такой цвет смогут новые M3 и M4, но в более тёмном оттенке. По другому предположению, под плёнкой скрывается жёлтая краска C4H, не относящаяся к сегменту металлик.
Купе в тестовой версии оснащено характерными зеркалами заднего обзора, специальной тормозной системой, более крупными трубами выхлопа и жёсткой подвеской. Данные относительно скорой презентации M4 Coupe пока не были подтверждены представителями BMW. При этом эксперты авторынка уверяют, что презентация новинки состоится летом 2020 года. В случае подтверждения этих прогнозов, уже осенью может начаться массовая сборка модели.
Осенью 2019 года немецкая компания смогла удивить поклонников демонстрацией BMW Concept 4, ставшим намёком на внешний вид новой версии 4 Series. В рамках концепта показали крупную решетку радиатора, которая вызвала множество споров среди поклонников бренда. Фирменные элементы заняли почти максимум фронтальной части корпуса по высоте. Очередным сюрпризом от компании-производителя стало использование нового цветового оттенка для украшения корпуса авто.
Благодаря неполному покрытию камуфляжной плёнки на фото специалисты рассмотрели новую краску. Согласно одной из озвученных версий, оттенок будет относиться к группе металлик и является отображением вариации Isle of Man Green, которую можно найти в каталогах под кодовым наименованием C4G. Первыми получить такой цвет смогут новые M3 и M4, но в более тёмном оттенке. По другому предположению, под плёнкой скрывается жёлтая краска C4H, не относящаяся к сегменту металлик.
Купе в тестовой версии оснащено характерными зеркалами заднего обзора, специальной тормозной системой, более крупными трубами выхлопа и жёсткой подвеской. Данные относительно скорой презентации M4 Coupe пока не были подтверждены представителями BMW. При этом эксперты авторынка уверяют, что презентация новинки состоится летом 2020 года. В случае подтверждения этих прогнозов, уже осенью может начаться массовая сборка модели.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:04