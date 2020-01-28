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Врачи назвали 5 заблуждений в правилах ЗОЖ

Медицинские специалисты отметили, что некоторые устоявшиеся правила здорового образа жизни требуют корректировки, поскольку они вводят в заблуждение немалое количество людей. К ним отнесли утреннюю зарядку, так как после ряда исследований врачи заключили, что время суток для физической активности не играет роли, важен сам факт нагрузки на организм.
Врачи назвали 5 заблуждений в правилах ЗОЖ

Кроме того, эксперты опровергли необходимость каждый день проходить 10 тысяч шагов. По их мнению, данная цифра не имеет ничего общего с состоянием человека и его потребностями. Это всего лишь один из маркетинговых ходов для популяризации шагомеров среди спортсменов.

Помимо этого, врачи разрушили миф о 2-х литрах выпитой воды в сутки. Как выяснилось в результате экспериментов, у каждого человека своя норма употребления жидкости в день, которая зависит не только от физических параметров, но и состояния здоровья, а также наличия хронических заболеваний.

Антибактериальные средства для обработки рук тоже попали в список правил, требующих корректировки. Эффект от антисептиков краткосрочен и способен негативно влиять на состояние кожи. Врачи советуют использовать простое хозяйственное мыло, которое не только очистит от загрязнений, но и сохранит полезную микробиоту.

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Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:23

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