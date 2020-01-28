Врачи назвали 5 заблуждений в правилах ЗОЖ





Кроме того, эксперты опровергли необходимость каждый день проходить 10 тысяч шагов. По их мнению, данная цифра не имеет ничего общего с состоянием человека и его потребностями. Это всего лишь один из маркетинговых ходов для популяризации шагомеров среди спортсменов.Помимо этого, врачи разрушили миф о 2-х литрах выпитой воды в сутки. Как выяснилось в результате экспериментов, у каждого человека своя норма употребления жидкости в день, которая зависит не только от физических параметров, но и состояния здоровья, а также наличия хронических заболеваний.Антибактериальные средства для обработки рук тоже попали в список правил, требующих корректировки. Эффект от антисептиков краткосрочен и способен негативно влиять на состояние кожи. Врачи советуют использовать простое хозяйственное мыло, которое не только очистит от загрязнений, но и сохранит полезную микробиоту.