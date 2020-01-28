Врачи назвали 5 заблуждений в правилах ЗОЖ
Медицинские специалисты отметили, что некоторые устоявшиеся правила здорового образа жизни требуют корректировки, поскольку они вводят в заблуждение немалое количество людей. К ним отнесли утреннюю зарядку, так как после ряда исследований врачи заключили, что время суток для физической активности не играет роли, важен сам факт нагрузки на организм.
Кроме того, эксперты опровергли необходимость каждый день проходить 10 тысяч шагов. По их мнению, данная цифра не имеет ничего общего с состоянием человека и его потребностями. Это всего лишь один из маркетинговых ходов для популяризации шагомеров среди спортсменов.
Помимо этого, врачи разрушили миф о 2-х литрах выпитой воды в сутки. Как выяснилось в результате экспериментов, у каждого человека своя норма употребления жидкости в день, которая зависит не только от физических параметров, но и состояния здоровья, а также наличия хронических заболеваний.
Антибактериальные средства для обработки рук тоже попали в список правил, требующих корректировки. Эффект от антисептиков краткосрочен и способен негативно влиять на состояние кожи. Врачи советуют использовать простое хозяйственное мыло, которое не только очистит от загрязнений, но и сохранит полезную микробиоту.
Кроме того, эксперты опровергли необходимость каждый день проходить 10 тысяч шагов. По их мнению, данная цифра не имеет ничего общего с состоянием человека и его потребностями. Это всего лишь один из маркетинговых ходов для популяризации шагомеров среди спортсменов.
Помимо этого, врачи разрушили миф о 2-х литрах выпитой воды в сутки. Как выяснилось в результате экспериментов, у каждого человека своя норма употребления жидкости в день, которая зависит не только от физических параметров, но и состояния здоровья, а также наличия хронических заболеваний.
Антибактериальные средства для обработки рук тоже попали в список правил, требующих корректировки. Эффект от антисептиков краткосрочен и способен негативно влиять на состояние кожи. Врачи советуют использовать простое хозяйственное мыло, которое не только очистит от загрязнений, но и сохранит полезную микробиоту.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:23