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Валентин Дегтерев заявил о фальсификации улик в деле о гибели туристов на перевале Дятлова

Валентин Дегтерев, который на протяжении длительного времени изучал фотоматериалы расследования громкого дела, заявил о фальсификации улик в деле о гибели туристов на перевале Дятлова. По словам уральского интернет-журналиста, речь идет о покрытии совершенного уголовного преступления.
Валентин Дегтерев заявил о фальсификации улик в деле о гибели туристов на перевале Дятлова

Исследователь ознакомился со всеми снимками, которые были в материалах расследования загадочной трагедии. Свое внимание Валентин Дегтярев сосредоточил не на туристах, а на инвентаре. Погибшие ночевали на специальной площадке, которая была выровнена от снега. На дно места ночлега уложили восемь пар лыж туристов. Но на фото, там где запечатлена палатка, видны всего две лыжи, а на других кадрах вещи погибших расставлены из-под палатки.

Как отметил Валентин Дегтярев, на фотографии инвентарь расположен также, как и в сюжете, который сделали участники группы Дятлова во время подготовки к ночлегу. На том же самом месте можно заметить пару широких лыж, рюкзак и валенки, которых уже не было в мешке. Поэтому журналист предполагает, что палатка не стояла на склоне горы, а снимок с рытьем ямы был действительно сделан фотоаппаратом группы, только авторами являются не «дятловцы». Именно в этот момент на них совершили нападение, а палатку перенесли, чтобы скрыть преступление.

Среди других версий трагедии упоминается сошедшая лавина, которая обрушилась на туристов и причинила им травмы. Также говорили об испытаниях секретного советского оружия и использовании инфразвука, от которого участники группы сошли с ума.

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Общество / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:20

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