Валентин Дегтерев заявил о фальсификации улик в деле о гибели туристов на перевале Дятлова





Исследователь ознакомился со всеми снимками, которые были в материалах расследования загадочной трагедии. Свое внимание Валентин Дегтярев сосредоточил не на туристах, а на инвентаре. Погибшие ночевали на специальной площадке, которая была выровнена от снега. На дно места ночлега уложили восемь пар лыж туристов. Но на фото, там где запечатлена палатка, видны всего две лыжи, а на других кадрах вещи погибших расставлены из-под палатки.Как отметил Валентин Дегтярев, на фотографии инвентарь расположен также, как и в сюжете, который сделали участники группы Дятлова во время подготовки к ночлегу. На том же самом месте можно заметить пару широких лыж, рюкзак и валенки, которых уже не было в мешке. Поэтому журналист предполагает, что палатка не стояла на склоне горы, а снимок с рытьем ямы был действительно сделан фотоаппаратом группы, только авторами являются не «дятловцы». Именно в этот момент на них совершили нападение, а палатку перенесли, чтобы скрыть преступление.Среди других версий трагедии упоминается сошедшая лавина, которая обрушилась на туристов и причинила им травмы. Также говорили об испытаниях секретного советского оружия и использовании инфразвука, от которого участники группы сошли с ума.