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Эрика Герцег приняла участие в новой фотосессии без нижнего белья

Эрика Герцег приняла участие в новой фотосессии без нижнего белья. Участница группы “ВИА Гра” опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

В прошлом году продюсеру Константину Меладзе начали приписывать отношения с певицей Эрикой Герцег, но Вера Брежнева и ее супруг продемонстрировали семейную идиллию, опровергнув домыслы. Недавно артистка снова обратила на себя внимание публикацией откровенного фото, для которого она позирует почти обнаженной. Герцег облачилась в черное обтягивающее боди в сетку, которое показало, что звезда отказалась от нижнего белья.

В комментариях фолловеры осыпали певицу комплиментами, а некоторые посчитали ее образцом для подражания. Герцег похвасталась спортивной фигурой, прессом и округлыми бедрами, заработав массу похвал от поклонников.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:14

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