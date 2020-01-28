Эрика Герцег приняла участие в новой фотосессии без нижнего белья





В прошлом году продюсеру Константину Меладзе начали приписывать отношения с певицей Эрикой Герцег, но Вера Брежнева и ее супруг продемонстрировали семейную идиллию, опровергнув домыслы. Недавно артистка снова обратила на себя внимание публикацией откровенного фото, для которого она позирует почти обнаженной. Герцег облачилась в черное обтягивающее боди в сетку, которое показало, что звезда отказалась от нижнего белья.В комментариях фолловеры осыпали певицу комплиментами, а некоторые посчитали ее образцом для подражания. Герцег похвасталась спортивной фигурой, прессом и округлыми бедрами, заработав массу похвал от поклонников.