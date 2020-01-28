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Дружинина опубликовала редкое фото невестки покойного Караченцова

Светлана Дружинина почтила память Николая Караченцова, посетив торжественный вечер 27 октября, посвященный 75-летию с дня рождения актера. Теперь же она опубликовала в соцсетях редкое фото невестки покойной звезды кино и театра.

В профиле Светланы Дружининой на веб-платформе Instagram появился трогательный пост, в котором актриса тепло отзывалась о покойном Николае Караченцове, бывшем для нее не только коллегой по цеху, но и другом. Звезда фильма «Девчата» также прикрепила к публикации пару снимков, на которых были запечатлены не только её супруг Анатолий Мукасеев, но и супруга с невесткой ушедшего из жизни артиста. В отличии от Людмилы Поргиной, Ирина редко появляется в эфирах телепрограмм и избегает интервью.

Что касается жены Караченцова, то она недавно призналась в ток-шоу «Секрет на миллион» о том, что догадывалась о чувствах Ольги Кабо к её усопшему возлюбленному. По словам вдовы народного артиста, звезда была тайно влюблена в Николая Петровича. Однако до конца своих дней тот прожил с Людмилой Поргиной, не оставив семью. Известно, что Караченцов скончался в октябре 2018 года в возрасте 73 лет, не дожив одних суток до своего дня рождения. Звезду экрана похоронили на Троекуровском кладбище рядом с актёрами Игорем Квашой, Мариной Голуб, Владиславом Галкиным и космонавтом Георгием Гречко.

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Культура / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:11

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