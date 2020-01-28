Ученые смогли определить два типа страха благодаря фильмам ужасов





Исследователи составили карту реакций человеческого мозга во время просмотра картин в жанре хоррор, чтобы лучше понять, каким образом страх манипулирует нервной деятельностью, и почему людей притягивают экстремальные виды развлечений. Для они использовали технологию магнитно-резонансной томографии, в то время как испытуемые смотрели один из 100 лучших фильмов ужасов за последнее столетие. Список включал в себя такие культовые работы как "Хребет Дьявола" (2001), "Китайская история о призраках" (1985), "Экзорцист" (1973), а также "Астрал" (2010) и "Заклятие 2" (2016).Испытуемые находили ужас, который был психологическим по своей природе и основывался на реальных событиях, самым интенсивным, и их гораздо больше пугали "неизвестные" вещи. Это вынудило ученых выделить две категории страха. Первым из них было "подготовительное устойчивое осознание", которое представляет собой надвигающееся чувство тревоги, характерное для фильмов с саспенсом. Вторым был острый ответ типа "сражайся или беги", который в этом контексте более известен как испуг перед резкими звуками или сменой изображения. Результаты также показали, что у напуганного человека чаще всего активизируются те области мозга, которые отвечают за обработку эмоций, оценку угроз и принятие решений.