Ученые смогли определить два типа страха благодаря фильмам ужасов
Финские ученые из Университета Турку недавно провели исследование, определившие два типа страха. Нейробиологи получили подобные результаты благодаря анализу 100 лучших фильмов ужасов за последние 100 лет.
Исследователи составили карту реакций человеческого мозга во время просмотра картин в жанре хоррор, чтобы лучше понять, каким образом страх манипулирует нервной деятельностью, и почему людей притягивают экстремальные виды развлечений. Для они использовали технологию магнитно-резонансной томографии, в то время как испытуемые смотрели один из 100 лучших фильмов ужасов за последнее столетие. Список включал в себя такие культовые работы как "Хребет Дьявола" (2001), "Китайская история о призраках" (1985), "Экзорцист" (1973), а также "Астрал" (2010) и "Заклятие 2" (2016).
Испытуемые находили ужас, который был психологическим по своей природе и основывался на реальных событиях, самым интенсивным, и их гораздо больше пугали "неизвестные" вещи. Это вынудило ученых выделить две категории страха. Первым из них было "подготовительное устойчивое осознание", которое представляет собой надвигающееся чувство тревоги, характерное для фильмов с саспенсом. Вторым был острый ответ типа "сражайся или беги", который в этом контексте более известен как испуг перед резкими звуками или сменой изображения. Результаты также показали, что у напуганного человека чаще всего активизируются те области мозга, которые отвечают за обработку эмоций, оценку угроз и принятие решений.
Исследователи составили карту реакций человеческого мозга во время просмотра картин в жанре хоррор, чтобы лучше понять, каким образом страх манипулирует нервной деятельностью, и почему людей притягивают экстремальные виды развлечений. Для они использовали технологию магнитно-резонансной томографии, в то время как испытуемые смотрели один из 100 лучших фильмов ужасов за последнее столетие. Список включал в себя такие культовые работы как "Хребет Дьявола" (2001), "Китайская история о призраках" (1985), "Экзорцист" (1973), а также "Астрал" (2010) и "Заклятие 2" (2016).
Испытуемые находили ужас, который был психологическим по своей природе и основывался на реальных событиях, самым интенсивным, и их гораздо больше пугали "неизвестные" вещи. Это вынудило ученых выделить две категории страха. Первым из них было "подготовительное устойчивое осознание", которое представляет собой надвигающееся чувство тревоги, характерное для фильмов с саспенсом. Вторым был острый ответ типа "сражайся или беги", который в этом контексте более известен как испуг перед резкими звуками или сменой изображения. Результаты также показали, что у напуганного человека чаще всего активизируются те области мозга, которые отвечают за обработку эмоций, оценку угроз и принятие решений.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:03