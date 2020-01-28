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"Мы это так не оставим": Гоген Солнцев пожаловался на угрозы расправой ему и Екатерине Терешкович

Шоумен и один из самых ярких участников проекта "Дом-2" Гоген Солнцев на своей странице в Instagram рассказал поклонникам об угрозах расправой ему и его супруге Екатерине Терешкович. Артист не намерен оставлять это без внимания и уже написал заявление в полицию.
"Мы это так не оставим": Гоген Солнцев пожаловался на угрозы расправой ему и Екатерине Терешкович

В качестве доказательства своих слов Гоген Солнцев разместил угрозы, которые поступают ему от анонима. В сообщении говорится, что шоумена и Екатерину Терешкович "накажут" за их выходки, причем в грубой форме. На все оскорбления и угрозы артист закрывать глаза не намерен, отметив, что он даже потерял дар речи, когда увидел подобные послания.
"Идём сегодня же в полицию, писать заявление на неустановленное лицо о фактах угрозы физической расправой, которую мы воспринимаем, вполне серьёзно!" - написал экс-участник проекта "Дом-2".


Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович не намерены это так оставить, шоумен обратился в полицию, где, по его словам, очень быстро вычислят личность анонима, а потому справедливость будет восстановлена.

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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:18

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