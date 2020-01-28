"Мы это так не оставим": Гоген Солнцев пожаловался на угрозы расправой ему и Екатерине Терешкович

"Идём сегодня же в полицию, писать заявление на неустановленное лицо о фактах угрозы физической расправой, которую мы воспринимаем, вполне серьёзно!" - написал экс-участник проекта "Дом-2".





В качестве доказательства своих слов Гоген Солнцев разместил угрозы, которые поступают ему от анонима. В сообщении говорится, что шоумена и Екатерину Терешкович "накажут" за их выходки, причем в грубой форме. На все оскорбления и угрозы артист закрывать глаза не намерен, отметив, что он даже потерял дар речи, когда увидел подобные послания.Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович не намерены это так оставить, шоумен обратился в полицию, где, по его словам, очень быстро вычислят личность анонима, а потому справедливость будет восстановлена.