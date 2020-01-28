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Названа дата старта продаж Skoda Karoq в РФ

Названа дата начала реализации модели Skoda Karoq в РФ. В рамках первого этапа продаж можно будет купить исключительно версии, оснащённые турбированным двигателем.

Дебютный показ модели в РФ состоялся в декабре 2019-го. Авто собирается на конвейере площадки ГАЗ, расположенной в Нижнем Новгороде. Самые первые новинки можно будет купить 14 февраля. В рамках соответствующего этапа речь касается исключительно версии, под капотом которой расположен силовой агрегат объёмом 1,4 л из линейки двигателей TSI с турбиной. В паре с таким мотором будет работать 8-диапазонная автоматическая трансмиссия.
Названа дата старта продаж Skoda Karoq в РФ

Цена модели заявлена на уровне 1,52 млн рублей. В апреле начнутся продажи авто в сборке с безнаддувными двигателями объёмом 1,6 л. Такой силовой узел может генерировать 110 «лошадок» при работе в паре с «механикой» на 5 ступеней либо «автоматом» на 6. Подобные авто в сборке Active станут доступны россиянам для покупки в июне 2020 года. Дольше потребуется ждать Skoda Karoq в версии с полным приводом. Такие модификации станут поставляться только в октябре этого года.

Эксперты авторынка считают, что после поставки дилерам на территории РФ набора из полной линейки комплектаций, доля Karoq в общих продажах марки Skoda способна достичь отметки в 30%. Основными конкурентами модели называются продукты брендов KIA, Hyundai, Renault, Nissan, а также Volkswagen. Чешская марка, благодаря дебюту собственного авто, намерена реализовать на территории РФ свыше 100 тысяч новых автомобилей до конца 2020 года.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:09

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