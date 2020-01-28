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Автоэксперт рассказал о главных ошибках при торможении транспорта в гололед

Аварийные ситуации во время гололедицы зачастую возникают не из-за усложненного вождения транспорта, а неаккуратности водителя. Автоэксперт рассказал о главных ошибках при торможении на скользкой дороге.

Вопреки советам в старых учебниках по вождению, торможение в гололед с помощью быстрых и частых нажатий на тормоз является неэффективным и даже опасным для неопытных владельцев автомобилей. Такого мнения придерживается эксперт Илья Пименов, который также указывает на ненужность имитирования работы антиблокировочной системы, присутствующей в большинстве современных машин. Именно ABS предназначена для быстрой и безопасной остановки транспортного средства, поскольку повышает и понижает давление в тормозных магистралях, распуская и зажимая колодки.

Пименов сообщает, что её активацию можно заметить по быстрому биению педали и характерному хрусту. В этот момент водителю нужно лишь крепко держать руль и со всей силы жать на педаль тормоза. Быстрые нажатия попросту невозможны, ведь для достижения требуемого торможения нужно совершить их до 20 раз в секунду. Устаревшим также является совет для автомобилистов с "механикой" о постепенном переключении "вниз" вплоть до первой передачи. Логично, что этот способ вряд ли применим в экстренных ситуациях. Наконец, не рекомендуется использовать ручник при гололеде, который может привести к блокировке задних колес и скольжению машины.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:04

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