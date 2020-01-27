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Астронавт Хелен Шармен: "На Земле может быть темная биосфера, в которой скрывается инопланетная жизнь"

Инопланетная жизнь вполне может существовать в экосистеме Земли, скрываясь в так называемой "темной биосфере". Подобное мнение высказала первая женщина-астронавт и химик Великобритании Хелен Шармен.

Хелен Шармен, первый британский астронавт и химик из Имперского колледжа Лондона, недавно сообщила, что инопланетные формы жизни могут существовать среди земных организмов. Ученая утверждает, что эти "пришельцы" с большой вероятностью пребывают в "темной биосфере", которая является неизученной группой живых существ с биохимией, отличной от углеродной. Все же, поскольку имеются некоторые ограничения для исследования микроскопического мира, инопланетные микробы невозможно пока обнаружить. Подобные выводы говорят о том, что человечеству еще предстоит открыть множество ранее неизвестных видов.

По словам Шармен, подобные организмы будут существенно отличаться по внешнему виду от привычных особей. Она дополняет это словами: "Мы, земляне, вообще слабо представляем себе какую-то иную жизнь. Однако она может быть какой угодно! Это может быть какой-нибудь обычный на вид камень или даже сгусток энергии!". Стоит отметить, что одно популярное предположение для альтернативной биохимии основано на кремнии, а не углероде. Хотя этот минерал не настолько хорошо создает химические связи с другими элементами, в теории он способен стать основой для жизни.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:58

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