«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в Китае





«Города, в которых проживают около 10 миллионов человек, просто берутся в оцепление и полностью закрываются на карантин. Повсюду блокпосты и перегорожены дороги», - пишет Наталья Покклонская в своем Telegram-канале. Депутат также добавила, что из зоны карантина размером в многомиллионный город категорически не выпускают никого из жителей, а медики тщательно проверяют всех пациентов с минимальными подозрениями на наличие симптомов атипичной пневмонии. В больницах, по ее словам, уже не хватает мест для людей, зараженных новым типом вируса.При этом Поклонская отмечает, что вирус вполне могли распространить преднамеренно. «В стремлении править миром и получать сверхдоходы, некоторые люди ведут себя так, словно играют в какую-то компьютерную игру. И этот коронавирус мог стать результатом таких действий, его вполне могли запустить специально», - подчеркивает она.