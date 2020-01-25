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«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в Китае

Экс-прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская высказала предположение о том, что коронавирус из Китая, который в последнее время стал главной темой во всем мире, мог появиться совсем неслучайно. Кроме того, как отмечает парламентарий, новости из КНР в последнее время начинают походить на сводки фронта.
«Вирус могли запустить специально»: Наталья Поклонская об эпидемии коронавируса в Китае

«Города, в которых проживают около 10 миллионов человек, просто берутся в оцепление и полностью закрываются на карантин. Повсюду блокпосты и перегорожены дороги», - пишет Наталья Покклонская в своем Telegram-канале. Депутат также добавила, что из зоны карантина размером в многомиллионный город категорически не выпускают никого из жителей, а медики тщательно проверяют всех пациентов с минимальными подозрениями на наличие симптомов атипичной пневмонии. В больницах, по ее словам, уже не хватает мест для людей, зараженных новым типом вируса.

При этом Поклонская отмечает, что вирус вполне могли распространить преднамеренно. «В стремлении править миром и получать сверхдоходы, некоторые люди ведут себя так, словно играют в какую-то компьютерную игру. И этот коронавирус мог стать результатом таких действий, его вполне могли запустить специально», - подчеркивает она.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:57

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