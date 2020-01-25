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Ирина Слуцкая не собирается делать из дочки Вари чемпионку

Ирина Слуцкая на своей странице в Instagram рассказала, по какой причине не собирается делать из дочки Вари чемпионку. Фигуристка отметила, девочке предстоит самостоятельно найти себя в жизни, а она лишь поможет той на этом пути.

Ирина Слуцкая решила поделиться с подписчиками в личном микроблоге собственными методами воспитания. Спортсменка заверила, она с удовольствием даёт дочери уроки фигурного катания и радуется её каждому успеху на льду, но не собирается делать из Вари чемпионку. Звезда счастлива, что девочка охотно занимается этим видом спорта, но выбирать за неё её судьбу не собирается. Только если наследница сделает этот выбор самостоятельно, серебряная призёрша Олимпийских игр окажет помощь и передаст все имеющиеся знания. В противном случае, пусть девочка сама решает, чем ей хотелось бы заниматься. При этом знаменитая мать отмечает, уже сейчас дочь реализует себя на льду, выступая в шоу.

Также Ирина Слуцкая отметила, даже если у Вари не появится желание делать карьеру в этом виде спорта, заниматься всё же стоит, поскольку это полезно для здоровья. Фигурное катание - это не только танцы, но и спорт, укрепляющий организм.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:10

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