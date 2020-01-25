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Учёные назвали главную опасность высокобелковой диеты

Учёные предупреждают людей, которые намерены преобразить своё тело при помощи высокобелковой диеты, об опасности. По словам специалистов, такой способ похудения может привести к закупорке артерий и инфаркту.
Учёные назвали главную опасность высокобелковой диеты

Известно, диета с высоким содержанием белка помогает относительно быстро сбросить вес и нарастить мышечную массу. Кроме того, она считается безопасной и не вредит здоровью, что особенно актуально для спортсменов. Тем не менее, сотрудники Университета Вашингтона, расположенного в Сент-Луисе, предупреждают об опасности. Они провели исследование, которое позволило убедиться в этом. Чтобы узнать, страдает ли из-за высокобелковой диеты сердечно-сосудистая система, специалисты создали из грызунов две группы. Первая питалась пищей с высоким содержанием жира и минимальным уровнем белка, а вторая употребляла такое же количество жирной пищи, но в рацион животных добавляли втрое больше белковых продуктов. На протяжении некоторого времени исследователи изучали показатели мышей, что позволило прийти к однозначному выводу - диета, имеющая большую популярность среди спортсменов, может спровоцировать инфаркт и смерть человека. Это происходит из-за образования атеросклеротических бляшек в артериях. В их ядре скапливалось большое количество иммунных клеток, отчего те становились нестабильными. В итоге концентрация макрофагов приводит к разрыву соединения и закупорки сосудов, что и предшествует инфаркту.

Учёные подтвердили, у второй группы грызунов проявились данные симптомы. Их наличие провоцирует сердечный приступ при повышенном кровяном давлении, возникающем в связи с высокой физической нагрузкой. При этом научные работники подтвердили, мыши, сидящие на высокобелковой диете, не набирали вес, а в первой группе существа быстро поправлялись.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:09

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