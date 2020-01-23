«Им здесь рады, но пусть платят за себя сами»: Канадцы создали петицию против Меган Маркл и принца Гарри





Герцоги Сассекские, несмотря на недавний переезд в Канаду, уже спровоцировали недовольство и возмущения местного населения. По мнению автора петиции Лорел Коллинз, которая работает в федерации налогоплательщиков, Меган Маркл и принц Гарри должны сами финансировать расходы, а не государство должно платить за них из своей казны. По данным экспертов, переезд супружеской пары в Ванкувер стоил около 300 тысяч фунтов стерлингов, и только на услуги личных телохранителей Маркл понадобится 6 млн фунтов стерлингов в год. Автор петиции заявила, что если герцоги Сассекские планируют быть финансово независимыми, то пусть платят собственными средствами за содержание.Представители федерации налогоплательщиков сообщили, что канадцы ничего не имеют против переезда Маркл и принца Гарри, напротив, они рады этому. Однако граждане хотят, чтобы свои расходы они финансировали самостоятельно.