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В Казахстане археологи обнаружили мумию Урджарской принцессы

Во время проведения раскопок в восточной части Казахстана, археологи обнаружили мумию Урджарской принцессы. Сообщается, что эта находка может стать одной из самых главных научных сенсаций последних лет.
В Казахстане археологи обнаружили мумию Урджарской принцессы

Впрочем, отмечают специалисты, сейчас известны и другие ценные археологические артефакты, которые хранит в себе казахстанская земля. При этом подчеркивается, что открытие мумии «Урджарской принцессы» может сыграть ключевую роль в будущем восстановлении подробностей об истории Срединных земель.

К слову, захоронение женщины, датируемое IV-III столетиями до нашей эры, ученые назвали «Урджарской жрицей». Сейчас его реконструкция выставлена в залах Национального музея страны, и если для простых посетителей это лишь очередная историческая реликвия, то для научного мира данная находка является настоящей сенсацией.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:07

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