В Казахстане археологи обнаружили мумию Урджарской принцессы





Впрочем, отмечают специалисты, сейчас известны и другие ценные археологические артефакты, которые хранит в себе казахстанская земля. При этом подчеркивается, что открытие мумии «Урджарской принцессы» может сыграть ключевую роль в будущем восстановлении подробностей об истории Срединных земель.К слову, захоронение женщины, датируемое IV-III столетиями до нашей эры, ученые назвали «Урджарской жрицей». Сейчас его реконструкция выставлена в залах Национального музея страны, и если для простых посетителей это лишь очередная историческая реликвия, то для научного мира данная находка является настоящей сенсацией.