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Врачи из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного мозга

Медики из клиники Майо перечислили самые распространенные признаки смертельного рака головного мозга. В первую очередь эксперты советуют незамедлительно обращаться в больницу при постоянной головной боли, чтобы провести необходимое обследование.
Врачи из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного мозга

Рак мозга имеет несколько разновидностей, отличающихся размером, расположением онкообразования и скоростью его роста. При начальной стадии недуга симптомы могут показаться незначительными, поэтому зачастую люди не спешат обращаться в медучреждение. Тем не менее, продолжающаяся головная боль, рвота и тошнота, появившиеся проблемы со зрением должны стать сигналом для человека. Также важно обращать внимание на потерю чувствительности в конечностях, возникающие сложности с речью, затуманенный рассудок и нарушение слуха.

Медики из клиники Майо также рассказали об отличиях разновидностей рака мозга. Глиальные опухоли появляются в спинном или головном мозге, к ним относятся астроцитома, нейробластома, глиобластома, аденома. Менингиома зачастую является доброкачественным образованием, состоящим из клеток арахноэндотелия, а акустическая невринома, не перерастающая в злокачественную опухоль, возникает в слуховом нерве. Несмотря на то, что опухоли гипофиза являются доброкачественными, их развитие влияет на работу всего организма. Наибольшую опасность для жизни представляют медуллобластома, опухоли зародышевых клеток и краниофарингиома.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:59

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