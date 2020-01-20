Врачи из клиники Майо перечислили признаки смертельного рака головного мозга





Рак мозга имеет несколько разновидностей, отличающихся размером, расположением онкообразования и скоростью его роста. При начальной стадии недуга симптомы могут показаться незначительными, поэтому зачастую люди не спешат обращаться в медучреждение. Тем не менее, продолжающаяся головная боль, рвота и тошнота, появившиеся проблемы со зрением должны стать сигналом для человека. Также важно обращать внимание на потерю чувствительности в конечностях, возникающие сложности с речью, затуманенный рассудок и нарушение слуха.Медики из клиники Майо также рассказали об отличиях разновидностей рака мозга. Глиальные опухоли появляются в спинном или головном мозге, к ним относятся астроцитома, нейробластома, глиобластома, аденома. Менингиома зачастую является доброкачественным образованием, состоящим из клеток арахноэндотелия, а акустическая невринома, не перерастающая в злокачественную опухоль, возникает в слуховом нерве. Несмотря на то, что опухоли гипофиза являются доброкачественными, их развитие влияет на работу всего организма. Наибольшую опасность для жизни представляют медуллобластома, опухоли зародышевых клеток и краниофарингиома.