Телеведущая Ксения Собчак показала свадебное платье экс-жены Романа Абрамовича - Дарьи Жуковой
Ксения Собчак в своем личном блоге отметила, что пожалела из-за отсутствия возможности посетить свадьбу Дарьи Жуковой, которая ранее была женой Романа Абрамовича. Она вновь вышла замуж. На этот раз ее избранником стал миллиардер из Греции Ставрос Ниархос.
Стоит отметить, что предложение бизнесмен сделал еще прошлым летом, но торжество было решено провести ко дню рождению Дарьи Жуковой. Официально пара расписалась осенью в Париже. Однако событие праздновали вместе со знаменитыми друзьями на курорте Санкт-Мориц. Праздник не смогла посетить известная телеведущая Ксения Собчак. Она посетовала, что просто обстоятельства сложились против нее. Тогда Ксения Собчак написала поздравление своей подруге в личном аккаунте Instagram. Она пожелала ей счастья, любви и отметила, что шлет ей мальдивскую погоду, а также любовь.
К своей публикации она прикрепила фотографию молодоженов, возможно, этот кадр Дарьи Жуковой сделали одним из первых, так как мероприятие оказалось закрытым для представителей СМИ.
Напомним, что ранее Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем. У них двое общих детей, пара рассталась в 2017 году.
Стоит отметить, что предложение бизнесмен сделал еще прошлым летом, но торжество было решено провести ко дню рождению Дарьи Жуковой. Официально пара расписалась осенью в Париже. Однако событие праздновали вместе со знаменитыми друзьями на курорте Санкт-Мориц. Праздник не смогла посетить известная телеведущая Ксения Собчак. Она посетовала, что просто обстоятельства сложились против нее. Тогда Ксения Собчак написала поздравление своей подруге в личном аккаунте Instagram. Она пожелала ей счастья, любви и отметила, что шлет ей мальдивскую погоду, а также любовь.
К своей публикации она прикрепила фотографию молодоженов, возможно, этот кадр Дарьи Жуковой сделали одним из первых, так как мероприятие оказалось закрытым для представителей СМИ.
Напомним, что ранее Дарья Жукова была замужем за Романом Абрамовичем. У них двое общих детей, пара рассталась в 2017 году.