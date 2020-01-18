В США ученые создали первого в мире робота с крыльями из перьев





Ученые из Стэнфордского университета создали PigeonBot, который состоит из 40 связанных между собой настоящих птичьих перьев. Во время движения данного аппарата ученые считывают данные, которые помогли понять, как меняется положение крыльев. Дело в том, что полет настоящей птицы является более эффективным, чем маневры самолетов, поскольку крылья помогают живым существам летать дальше и справляться даже со сложными ситуациями в воздухе.Ученые выяснили, что перья птицы занимают свои места при движении предплечьем. Для создания PigeonBot использовались перья голубя, прикрепленные к искусственному скелету, который объединяет пропеллер, хвост, а также разнообразные контроллеры и датчики.