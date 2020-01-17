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Около ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра астрономы нашли вторую планету

Около ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра обнаружена вторая планета. Она сразу же была зачислена в список самых интересных космических объектов из-за своей близости к Земле.
Около ближайшей к Солнцу звезды Проксима Центавра астрономы нашли вторую планету

Ученые ранее обнаружили в системе красного карлика Проксима Центавра планету Proxima b, которая оказалась не единственной. Новая найденная экзопланета является “суперземлей” и имеет суровый климат. Если исследователи смогут подтвердить ее существование, то она откроет новые модели формирования таких небесных тел. До сих пор считается, они образуются на минимальном расстоянии от звезды. Новая планета лежит далеко за пределами этой границы.

Proxima b является потенциально обитаемой, поскольку на ее поверхности может находится вода в жидком состоянии. Вторая планета из данной системы, по мнению ученых, не может поддерживать жизнь организмов, поскольку температура на ней достигает -234 градусов по Цельсию.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:32

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