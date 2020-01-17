Илон Маск назвал "трагедией" создаваемую NASA сверхтяжелую ракету SLS





С целью последующих полетов на Луну NASA развернуло работу над новой ракетой, которая будет уничтожаться при каждом пуске. В отличие от SLS, Falcon Heavy, созданная предприятием Илона Маска, предусматривает многоразовые блоки. Последние успешно возвращаются на Землю сразу после того, как заканчивают выполнение задач. Первый пуск SLS планировалось совершить в 2017 году, но в итоге его отложили до 2020-2021 годов.Благодаря данному проекту ученые впоследствии надеются отправить в космос беспилотник Orion для облета Луны. В 2024 году они готовят высадку двух астронавтов на естественный спутник Земли.