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Илон Маск назвал "трагедией" создаваемую NASA сверхтяжелую ракету SLS

Илон Маск высказался по поводу разрабатываемой специалистами NASA сверхтяжелой ракеты SLS, назвав ее “трагедией”. Личное мнение изобретатель и один из основателей SpaceX высказал посредством своего профиля в Twitter.
Илон Маск назвал "трагедией" создаваемую NASA сверхтяжелую ракету SLS

С целью последующих полетов на Луну NASA развернуло работу над новой ракетой, которая будет уничтожаться при каждом пуске. В отличие от SLS, Falcon Heavy, созданная предприятием Илона Маска, предусматривает многоразовые блоки. Последние успешно возвращаются на Землю сразу после того, как заканчивают выполнение задач. Первый пуск SLS планировалось совершить в 2017 году, но в итоге его отложили до 2020-2021 годов.

Благодаря данному проекту ученые впоследствии надеются отправить в космос беспилотник Orion для облета Луны. В 2024 году они готовят высадку двух астронавтов на естественный спутник Земли.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:09

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