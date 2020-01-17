Актриса из «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина вспомнила о работе с Заворотнюк

Дубакина известна телезрителям по своей роли Маши в комедийном сериале. Сниматься актриса начала в возрасте 14 лет, а сам опыт помог ей достаточно быстро повзрослеть. По словам звезды, период остался в памяти радостным. Судьба коллег, от которых Дубакина перенимала опыт игры, не оставляет её безразличной., — отмечает Дубакина.О болезни Анастасии Заворотнюк актриса знает, однако не желает комментировать ситуацию. Екатерина Дубакина подчеркнула, что в данной ситуации не видит необходимости обсуждать недуг, поскольку правильным считает пожелать коллеге здоровья, а её родным — большого терпения.