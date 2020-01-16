Внешний вид нового флагмана Huawei P40 показали на качественном рендере
В Сети опубликован новый рендер, на котором показан внешний вид будущего флагманского смартфона Huawei P40. Важно отметить, что это изображение на данный момент является одним из самых качественных кадров, демонстрирующих новинку.
Указанное изображение, как сообщают источники, было получено по так называемым «отраслевым каналам», хотя пока сложно говорить о том, является ли этот рендер официальным и имеет ли он отношение к реальному устройству китайского техногиганта. Зато качество картинки позволяет более детально рассмотреть потенциального дебютанта. Как можно увидеть, устройство оснащено тройной основной камерой и двойной фронтальной, но дисплей оказался обычным. Источники отмечают, что загнутым дисплеем производитель оснастит только продвинутую версию флагмана Huawei P40 Pro. Бросается в глаза и отсутствие разъема 3,5 миллиметров.
По некоторым данным, официальная презентация Huawei P40 должна пройти уже в марте этого года в рамках специального мероприятия, которое китайская компания собирается организовать в Париже.
Указанное изображение, как сообщают источники, было получено по так называемым «отраслевым каналам», хотя пока сложно говорить о том, является ли этот рендер официальным и имеет ли он отношение к реальному устройству китайского техногиганта. Зато качество картинки позволяет более детально рассмотреть потенциального дебютанта. Как можно увидеть, устройство оснащено тройной основной камерой и двойной фронтальной, но дисплей оказался обычным. Источники отмечают, что загнутым дисплеем производитель оснастит только продвинутую версию флагмана Huawei P40 Pro. Бросается в глаза и отсутствие разъема 3,5 миллиметров.
По некоторым данным, официальная презентация Huawei P40 должна пройти уже в марте этого года в рамках специального мероприятия, которое китайская компания собирается организовать в Париже.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:00