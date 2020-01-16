АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые сделали уникальные фото северного полюса…
EUR 68.37 USD 61.43
Курс валют на 16.01.2020

Внешний вид нового флагмана Huawei P40 показали на качественном рендере

В Сети опубликован новый рендер, на котором показан внешний вид будущего флагманского смартфона Huawei P40. Важно отметить, что это изображение на данный момент является одним из самых качественных кадров, демонстрирующих новинку.

Указанное изображение, как сообщают источники, было получено по так называемым «отраслевым каналам», хотя пока сложно говорить о том, является ли этот рендер официальным и имеет ли он отношение к реальному устройству китайского техногиганта. Зато качество картинки позволяет более детально рассмотреть потенциального дебютанта. Как можно увидеть, устройство оснащено тройной основной камерой и двойной фронтальной, но дисплей оказался обычным. Источники отмечают, что загнутым дисплеем производитель оснастит только продвинутую версию флагмана Huawei P40 Pro. Бросается в глаза и отсутствие разъема 3,5 миллиметров.

По некоторым данным, официальная презентация Huawei P40 должна пройти уже в марте этого года в рамках специального мероприятия, которое китайская компания собирается организовать в Париже.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 05:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Роспотребнадзоре назвали важные правила, касающиеся выбора витаминов в зимний…
Внешний вид нового флагмана Huawei P40 показали на качественном…
Будущий флагман Samsung Galaxy S20+ впервые показали на…
Россияне массово пересаживаются на модели производителей из…
Слоны и саблезубые кошки: Ученые назвали обитателей пещеры…
Китайские археологи нашли на древнем судне «Наньхай-1» 143 тысяч…
Врач Мохсен аль-Нади рассказал о продуктах, которые уничтожают опасные кишечные…
Виктория Бекхэм предпочитает завтракать хлебом, приготовленным по рецепту из…
Участница проекта "Дом-2" Таня Строкова «сдула» губы и сделала лицо более…
Телеведущая Ксения Собчак в восторге от грузинского бренда…
Звезда «Дом-2» Александра Черно узнала пол своего…
Экс-супруга звезды «Дом-2» Лёши Самсонова объявила ему войну из-за новой…
«На мне костюмчик не хуже сидит»: Ксения Собчак сравнила себя с Джиджи…
"Не уподобляйтесь Бузовой": Нюшу раскритиковали за откровенные снимки с отдыха на…
В Instagram Алёна Рапунцель вспомнила про Романа…
Известная телеведущая Ксения Собчак вышла из себя, узнав об отставке…
Звезда "Дома-2" Майя Донцова на общей кухне засветила беременный…
Карьера телеведущего Влада Кадони может закончиться из-за Ольги…
«Тяжело заболел»: Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о проблемах со здоровьем после курьеза в туалете…
Звезда «Кухни» Дмитрий Назаров поставил бестактного поклонника на…
«Новым премьером России будет Алексей Кудрин»: Андрей Разин сделал неожиданное…
"Ты знаешь, что мы расстались?": Ольга Бузова и Давид Манукян ответили на слухи о расставании новым…
Отец Децла требует провести ДНК-тест на родство с внуком…
Ирина Пегова очаровала поклонников архивным фото из…
«Грядет бэби-бум»: Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала послание…
Звезда фильмов «Очень страшное кино» Анна Фэрис в третий раз выходит…
Бойфренд ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян: «Всегда сам за себя…
Начались продажи первого минивэна…
Просмотреть все новости