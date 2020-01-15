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Начались продажи первого минивэна Lexus

Бренд Lexus начал продажи первого в своей истории минивэна. Товарные экземпляры поступят в дилерские центры уже в конце февраля текущего, 2020 года.
Начались продажи первого минивэна Lexus

Новинка премиального суббренда основана на модели Toyota Alphard и появится в салонах уже с 24 февраля. Заявки на покупку машины принимаются с 15 января. В продаже будут доступны две версии новинки. Отличия от «донорской» модели заключаются в абсолютно другом оформлении фар головного света, стилизованном под флагманы ES и LS нового поколения. Также крупногабаритная решетка радиатора в новинке получила своеобразную, похожую на веретено, форму. Кроме того, была значительно модернизирована задняя кузовная часть, а колесным дискам придали эксклюзивный внешний вид.

Интерьер топового Lexus LM оформлен так, чтобы обеспечивать наибольший уровень комфорта пассажирам машины. Так, между первым и вторым рядами кресел расположена панель со встроенным 26-дюймовым экраном. Кроме этого, в машине есть холодильник, а также стрелочные часы. Второй ряд разделенных подлокотниками с сенсорной панелью кресел отделан кожаной обивкой, с помощью датчиков управления пассажир может управлять со своего места разнообразными и необходимыми ему функциями.

В базовой версии транспортное средство предусматривает шесть мест в трехрядном салоне. Моторный ряд также взят от Alphard, это гибрид с 2,5-литровым агрегатом и электродвигателем, которые вместе развивают мощность порядка 200 лошадиных сил. Стоимость новинки для российского рынка пока точно не известна, однако в Китае подобное авто стоит в переводе на российскую валюту примерно 10,4 миллиона рублей.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:32

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