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АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada 4x4

В российских дилерских центрах АвтоВАЗа появились первые экземпляры обновленной Lada 4x4. Базовая стоимость модели составляет 553, 9 тысячи рублей.

Наиболее доступный по цене внедорожник отечественного производства получил очередную модификацию. Поклонники российского автопрома уже могут приобрести новинку в многочисленных салонах продаж. Комплектация Classic Lada 4x4 включает в себя рулевой гидроусилитель, антиблокировщик, передние электростеклоподъемники и аудиоподготовку. Как утверждают представители АвтоВАЗа, произведенные изменения сделали транспортное средство еще более надежным и удобным, увеличив комфорт и безопасность. Новшества действительно сразу же приковывают взгляд. Приборная панель полностью переоборудована, в нее добавили блок для управления климат-контролем. Эффективность системы повышают электроприводы заслонок отопителя и рециркуляции, вращающиеся рукоятки, а также усовершенствованные воздуховоды.

Производитель также увеличил ящик для вещей, добавил на консоль 2 розетки 12V в оснащении бортового компьютера с расширенным функционалом. Тоннель пола получил пару новых подстаканников и нишу для складывания мелких предметов. При этом рестайлинговые решения выполнены без нарушения гармонии классического дизайна данной модели. В сиденьях новой машины появилась развитая боковая поддержка, на передних креслах трехдверных машин установлена модернизированная конструкция складывания, задний ряд сидений дополнен парой подголовников для повышения безопасности пассажиров. Изменен в новой модификации внешний вид потолка в салоне, в улучшенной обивке выгодно выделяется новый плафон повышенной эффективности с блоком интеграции ЭРА-ГЛОНАСС.

Также покупателя ожидают видоизмененные козырьки от солнца, иные поручни на потолке, стойки лобового стекла получили новую обивку. Особо представители производителя акцентируют внимание на повышенном виброакустическом комфорте отечественного внедорожника. Шумо-виброизоляция на кузовных панелях улучшилась благодаря новым опорам силового агрегата, снижающим уровень вибраций. Следует отметить, что в комплектации Urban LADA 4х4 установлены также встроенные в площадь переднего бампера противотуманные фары. Все варианты модели получили кондиционеры и обогрев сидений, благодаря чему машина стала еще привлекательнее для потенциального покупателя. Компактный и недорогой внедорожник с повышенной проходимостью, новыми системами безопасности и комфорта, продолжит историю легендарной модели.

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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 15:32

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