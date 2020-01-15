Тимати с Решетовой привлекли к себе внимание намеками на расставание





Знаменитости часто прибегают к различным методам пиара, чтобы оставлять свои имя на слуху у пользователей. Более того, в мире широко распространенных социальных сетей все чаще можно встретить фейковые новости, притягивающие к себе внимание. На этот раз пропиарить себя решили Тимати и его супруга Анастасия Решетова. На своих персональных страничках каждый из них разместил пост, в котором речь шла о разлуке против их воли., - написала модель. Такое заявление повергло в шок всех фанатов популярной пары, но как оказалось, речь шла только о расставании ради участия в конкурсе, а не разрыве отношений.- высказываются пользователи Instagram. В комментариях фолловеры не жалели возмущений и обвинили пару в том, что нельзя так просто разбрасываться словами для того, чтобы пропиарить предстоящий конкурс.