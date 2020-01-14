«Главная заповедь фотошопа «не навреди» - нарушена»: Анастасия Волочкова показала новую фигуру

Анастасия Волочкова на фотографии показала новую фигуру, которая характеризуется узкой талией и мощными бедрами. Балерина на своей странице в социальной сети Instagram постоянно публикует свои снимки в купальниках. Однако на прошлых фотографиях ее фигура выглядела по-другому. Подписчики выдвинули предположение, что Волочкова использовала фотошоп. По мнению фолловеров, из-за неумелого использования программы у балерины на снимке нарушились пропорции тела.Поклонники в комментариях выразили негодование по поводу попытки балерины ввести их в заблуждение. Они писали, что артистка находится в хорошей форме, поэтому ей нет надобности в использовании никаких графических редакторов. «Главная заповедь фотошопа «не навреди» - нарушена», «Ляжки культуристки», - неодобрительно отзывались о новом виде балерины ее поклонники.